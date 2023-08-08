Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Stozice Stadyumu'ndaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu attı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın 57. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonun içinde yer alan Nelsson ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Nelsson'un 64'te bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Mauro Icardi ise 74. dakikada Bakambu yerine oyuna dahil oldu.

Ljubljana doğumlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

Galatasaray'ın play-off'taki rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmesinde Klaksvik, sahasında Molde'yi 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, bu sonucun ardından 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj elde etti.

GALATASARAY GOLLE BAŞLADI

Galatasaray karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Kerem ile öne geçti. Rakip yarı alanda rakibine baskı yapan Barış Alper Yılmaz, topu kazandı ve topla birlikte ceza sahasına girdi. Barış Alper, geriden gelen Kerem'i iyi gördü. Kerem, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

MUSLERA'DAN ÖNEMLİ KURTARIŞLAR

Ev sahibi ekip Olimpija Ljubljana, ilk yarıda Galatasaray kalesinde zaman zaman tehlikeli oldu. Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, rakip hücumlarını başarılı bir şekilde karşıladı ve kalesini gole kapattı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MERTENS FARKI İKİYE ÇIKARDI!

Galatasaray, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mertens, savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ı düşündü ancak Olimpija Ljubljana kalecisi Matevz Vidovsek kalesini terk ederek tehlikeliyi önlemeye çalıştı. Bu top Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldız, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray'ın 57. dakikada sağ kanattan Mertens ile kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, arka direkte takımının 3. golünü attı.

Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Andreas Ekberg pozisyonu izledi. Ekberg, pozisyonun içinde yer alan Nelsson'un ofsaytta olduğunu işaret ederek Abdülkerim'in golünü iptal etti.

NELSSON ATTI, OFSAYT!

Galatasaray, 63'te bu kez Nelsson ile bir gol buldu. Ancak bu gol de ofsayt nedeniyle iptal oldu.

ICARDI SAHNEDE!

Galatasaray'ın bu kez bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi, 74. dakikada oyuna dahil oldu. Arjantinli yıldız, bir diğer yeni transfer Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.

SON GOL HALİL'DEN

Galatasaray'da son sözü söyleyen isim Halil Dervişoğlu oldu. Milli futbolcu, 90+1'de Kerem'in kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa iyi bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Mertens, ceza sahasına koşu yapan Barış Alper'e pasını aktarırken kaleci Vidovsek ayaklarıyla topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

52. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper ile paslaşan Bakambu'nun yakın mesafeden şutunda kaleci Vidovsek, topu çelerken seken topu savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. Hakem Andreas Ekberg, uyarı sonrası VAR monitöründe pozisyonu izleyerek ofsayt kararı verdi.

66. dakikada topu kazanan Sacha Boey, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Vidovsek'te kaldı.

70. dakikada Bakambu'dan topu kazanan Muhamedbegovic, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

90+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında iyi yükseleerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

90+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kaan Ayhan'ın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Vidovsek kornere çeldi.

Stat: Stozice

Hakemler: Andreas Ekberg (İsveç), Marcus Lundgren Klittle (İsveç), Niklas Nyberg (İsveç)

Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro (Aldin Jakupovic dk. 86), Saar Fadida (Nemanja Motika dk. 46), Timi Elsnik, Ivan Posavec (Nemanja Gavric dk. 77), Svit Seşlar (Mustafa Nukic dk. 86), Admir Bristric (Pedro Lucas Schwaizer dk. 65)

Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Mateo Karamatic, Vall Jankovic, Pasco Estrada, Aljaz Krefl, Marko Ristic

Teknik Direktör: Joao Henriques

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Leo Dubois dk. 63), Berkan Kutlu, Sergio Oliveira (Kaan Ayhan dk. 87), Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 86), Dries Mertens (Yunus Akgün dk. 75), Kerem Aktürkoğlu, Cedric Bakambu (Mauro Icardi dk. 75)

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Emin Bayram, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Caner Doğan, Hamza Yiğit Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mertens (dk. 48), Halil Dervişoğlu (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Motika, Aldin Jakupovic (Olimpija Ljubljana)