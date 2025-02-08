Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk galibiyetini alan Siyah-Beyazlılar, 35 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 23 puanda kalan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.

Öte yandan Beşiktaş, bu sene Sivasspor ile oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

7 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Ligde 7 maçtır deplasmanda kazanamayan Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi.

GEDSON FERNANDES OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

SİVASSPOR'DA İKİ SAKATLIK

Sivasspor, Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Ev sahibi ekipte sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussammy'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

43. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+4. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Fernandes şutunda top kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

54. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Immobile'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

58. dakikada kalesinden açılan Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği topa Bieganski müdahale etti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Simic, boş kaleye göndermek istedi. Savunmada Emirhan Topçu topun ağlarla buluşmasını önledi.

65. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok, iki hamlede topa sahip oldu.

72. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde karambol yaşandı ve kaleci Ali Şaşal Vural topu aldı.

86. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine geiren Mustafa Hekimoğlu, Turgunbayev'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltıda topu başına geçen Joao Mario, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Emre Gökay dk. 87), Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Turgunbayev dk. 38), Moutoussammy, Tolga Ciğerci (Bieganski dk. 38, Pritchard dk. 82), Charisis (Bekir Böke dk. 70), Simic, Manaj, Efkan Bekiroğlu

Yedekler: Nikolic, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Salih Uçan dk. 64), Fernandes (Onur Bulut dk. 78), Rashica (Fahri Kerem Ay dk.89), Mario, Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 54), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 64)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Emirhan Topçu (dk. 44) Mario (dk. 90+4) (Beşiktaş),

Sarı kartlar: Muçi, Joao Mario (Beşiktaş)