A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
İlk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti.
Sultanlar, Hollanda'yı da yenerek 5. maçında 4. galibiyetini aldı.
A Milliler, kıran kırana geçen ilk sette 31-29 kazandı. İlk sette 2 set sayısı geriye düşmelerine rağmen inat eden Filenin Sultanları 1-0 öne geçti.
İkinci sette 15-9 geriye düştükten sonra geri dönen Sultanlar, 25-21'le skoru 2-0'a getirdi.
Milliler üçüncü seti de 25-15 kazanarak maçı 3-0 kazandı.
A Milliler bir sonraki maçında 15 Haziran günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.
1. Set Sonucu: Türkiye 31- 29 Hollanda
2. Set Sonucu: Türkiye 25- 21 Hollanda
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Hollanda
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)
Hollanda: Van Aalen, Marring, Lohuis, Dambrink, Daalderop, Baijens, Knip (L) (Knollema, Bongaerts, Scholten, Vos, Timmermann)
Türkiye: Hande, Aslı, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Vargas, Elif, Zehra, Saliha)
Setler: 29-31, 21-25, 15-25
Süre: 1 saat 25 dakika