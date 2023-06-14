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Spor

Maç sonucu: Türkiye 3-0 Hollanda

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Maç sonucu: Türkiye 3-0 Hollanda
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

İlk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti.

Sultanlar, Hollanda'yı da yenerek 5. maçında 4. galibiyetini aldı.

A Milliler, kıran kırana geçen ilk sette 31-29 kazandı. İlk sette 2 set sayısı geriye düşmelerine rağmen inat eden Filenin Sultanları 1-0 öne geçti.

İkinci sette 15-9 geriye düştükten sonra geri dönen Sultanlar, 25-21'le skoru 2-0'a getirdi.

Milliler üçüncü seti de 25-15 kazanarak maçı 3-0 kazandı.

A Milliler bir sonraki maçında 15 Haziran günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

1. Set Sonucu: Türkiye 31- 29 Hollanda

2. Set Sonucu: Türkiye 25- 21 Hollanda

3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Hollanda

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Hollanda: Van Aalen, Marring, Lohuis, Dambrink, Daalderop, Baijens, Knip (L) (Knollema, Bongaerts, Scholten, Vos, Timmermann)

Türkiye: Hande, Aslı, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Vargas, Elif, Zehra, Saliha)

Setler: 29-31, 21-25, 15-25

Süre: 1 saat 25 dakika

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