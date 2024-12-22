Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'un Bodrum FK'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Pedro Malheiro kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, puanını 19'a yükseltti ve 12. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK ise bu yenilginin ardından 14 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Kayserispor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maç kadrosunda yer almadı.

Karadeniz ekibinde alt yapıdan 17 yaşındaki Arda Öztürk ve Onuralp Çakıroğlu ile Salih Malkaçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk gibi oyuncular da yedek kulübesinde bulundu.

BİLET FİYATLARI DÜŞMESİNE KARŞIN STAT DOLMADI

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi.

Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı.

Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ribeiro'nun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Dimitrov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Taulan Sulejmanov'un önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise Uğurcan Çakır müdahale ederek tehlikeyi önledi.

45+3. dakikada Ali Şahin Yılmaz'dan kaptığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Musah Mohammed'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

51. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sousa, topu kornere çeldi.

57. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önüne alan Dimitrov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68. dakikada Banza'nın ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

75. dakikada Umut Güneş'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Sousa topu kornere çeldi.

86. dakikada Pedro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz (Enis Destan dk. 46), Lundstram, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 90+2), Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak (Umut Güneş dk. 74), Muhammed Cham (Salih Malkaçoğlu dk. 90+4), Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Barisic, Arda Öztürk, Onuralp Çakıroğlu, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Christopher Herelle dk. 73), Celustka (Ege Bilsel dk. 83), Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Musah Mohammed (Pedro Brazao dk. 90), Gökdeniz Bayraktar, Ribeiro (Ahmet Aslan dk. 83), Dimitrov (Puscas dk. 72), Taulan Sulejmanov

Yedekler: Gökhan Akkan, Obekpa, Osman Haqi, Enes Uğrüce, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Malheiro (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ali Şahin Yılmaz, Nwakaeme, Malheiro, Mendy (Trabzonspor), Sousa, Gökdeniz Bayraktar (Bodrum FK)