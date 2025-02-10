Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor evinde Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.

Eyüpspor'da Mame Thiam, maçın 7. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet serisi 4 maça yükselen Trabzonspor 29 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi.

Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.

ZUBKOV VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ İLK KEZ

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.

Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.

UĞURCAN ÇAKIR PENALTI KURTARDI

Trabzonspor - Eyüpspor maçının 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı.

Eyüpspor'un 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi.

Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi.

Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

4. dakikada Banza'nın ceza sahası içinde Ruben Vezo'ya müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Uğurcan sağına yatarak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

59. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

67. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından şutunda direğe çarpan top auta çıktı.

86. dakikada Sikan'ın ceza sahası dışında ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Umut Güneş (Ozan Tufan dk.46), Zubkov (Cham dk.46), Vısca (Cihan Çanak dk. 90+3), Nwakaeme (Enis Destan dk. 90+3), Banza (Sikan dk.85)

Yedekler: Muhammed Taha Tepe, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Emre Akbaba dk. 63), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dorukhan Toköz dk. 78), Tayfur Bingöl (Umut Bozok dk. 75), Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Batuhan Uzgül, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Lundstram (dk.59) (Trabzonspor)

Sarı kart: Emre Akbaba (Eyüpspor)