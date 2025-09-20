Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekibin golünü 70. dakikada Onuachu kaydetti. Konuk takımın golünü ise 39. dakikada Rodrigues attı.

Trabzonspor bu sonuçla 11'a puana yükseldi. Gaziantep FK ise puanını 10 yaptı.

Trabzonspor gelecek hafta Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise Samsunspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişiklik yaptı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine sakatlığı geçen Pina'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Geçen hafta Pina'nın eksikliğinde sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, bu kez Okay Yokuşlu'nun yokluğunda orta alanda forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle son oynanan maçın kadrosunda yer almayan Sikan, iyileşmesinin ardından Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bouchouri ve Cihan Çanak ile kart cezalısı Okay Yokuşlu ile Oulai maçta forma giyemedi. Ayrıca A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme de maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, "Gaziler Haftası" nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park'ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park'ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası yayına yakın yerde bulunan Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.