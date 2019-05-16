Maç sonunda yaptığı hareket olay oldu! Büyük tepki yağacak
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, kupa zaferi sonrasında Başakşehir'e 'boğaz kesme' işareti ile mesaj yolladı.
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı.
Şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Diagne, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" diyen Diagne, sonrasında boğaz kesme işareti yaptı.
Diagne ayrıca, Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltı ile ilgili görüşleri sorulunca, "Problem yok, penaltıyı attık" dedi.
DAHA ÖNCE "FINISH FENER" YAPTI
Mbaye Diagne, daha önce de sosyal medyadan bir çocuk hayranı ile ederken, Fenerbaçe için "Finish Fener" diyerek boğaz kesme hareketi yapmıştı.
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