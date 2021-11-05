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Spor

Maç tatil edildi! İstanbul'da sis sürprizi

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle devam edemedi. İkinci yarısı 25 dakika geç başlayan maç 63. dakikada tatil edildi.

5 Kasım 2021 Cuma 22:02 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 22:06
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.

Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan, futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15 dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.

Şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62. dakikada oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda İstanbulspor'un 2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.

Görüntü TRT'den alınmıştır.

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