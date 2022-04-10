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Spor

Maça Doğan Alemdar damgası! Günün kahramanı oldu

Doğan Alemdar'ın takımı Rennes, deplasmanda Reims'i 3-2 yenerken, genç kaleci maça damga vuran isim oldu. Moussa Doumbia'nın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar Fransa'da günün kahramanı oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Nisan 2022 Pazar 09:42 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 09:42
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Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Reims'e konuk oldu. Auguste Delaune Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-2 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

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Rennes'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 43. dakikalarda Benjamin Bourigeaud ile 58. dakikada Martin Terrier kaydetti. 60. dakikada Maxime Busi ve 81. dakikada penaltıdan Jens-Lys Michel Cajuste'nin attığı goller ise Reims'i yenilgiden kurtaramadı.

Bu galibiyetle Ligue 1'deki puanını 56'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Reims ise 13. basamakta yer alıyor.

DOĞAN ALEMDAR PENALTI KURTARDI

Maça ilk 11'de başlayan Doğan Alemdar, 90 dakika boyunca Rennes'in kalesini korurken, 78. dakikada Moussa Doumbia'nın penaltısını kurtararak galibiyete damgasını vurdu. İlk goldeki hatasıyla eleştirilen genç kaleci, penaltıyı kurtarınca övgüleri topladı. Fransız basınında 10 üzerinden 5,5 ile 7 arasında değişen puanlar alan Doğan Alemdar için yapılan yorumlar şöyle:

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"DOĞAN ALEMDAR KALESİNE DUVAR ÖRDÜ"

Ouest-France: "Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk kaleci kalesine duvar örmeseydi Rennes devre arasına önde giremezdi. 4. dakikada Dion Lopy'den önce müdahale ederek, 25. dakikada Rennes savunmasının arkasına sarkan Nathanael Mbuku'nun şutunu önleyerek, 27. dakikada takım arkadaşı Warmed Omari'nin ters vuruşunu çelerek kalesini gole kapadı. 78. dakikada Moussa Doumbia'nı penaltısını kurtardı ancak 60. dakikada Maxime Busi'nin golünde topu elinden kaçırdı ve yeterince sakin kalamadı. (5,5 puan)"

"DOĞAN ALEMDAR'DAN KUSURSUZ BAŞLANGIÇ"

Maxi Foot: "Rennes kalecisi takımını oyunda tuttu. Sakat olan Alfred Gomis'in yokluğunda ilk 11'de başlayan Doğan Alemdar, takım arkadaşı Warmed Omari'den kendi kalesine doğru gelen topu kurtarmadan önce Marshall Munetsi ve Nathanael Mbuku'ya karşı iki düellodan başarıyla çıktı ve maça kusursuz bir başlangıç yaptı. Maxime Busi'nin golündeki hatasına rağmen Moussa Doumbia'nın penaltısını kurtardı. Jens-Lys Michel Cajuste'nin penaltı golünde kahraman olamadı ancak yine de takım arkadaşları ona teşekkür edebilir. (7 puan)"

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"KALESİNDE GÜVEN VERDİ"

SRO: "4. dakikada Munetsi'ye karşı bir kurtarış yaptı. Mbuku'nun şutu ve takım arkadaşı Omari'nin ters vuruşunda güven verdi. 59. dakikada Busi'nin attığı goldeki hatasına rağmen Rennes'in zayıf anlarında kalesinde belirleyici bir rol oynadı. 14. dakikada savunmanın arkasına derinlemesine atılan topta başarılıydı. Penaltıda karşı karşıya geldiği Doumbia'nın vuruşuna başarıyla müdahale etti. Cajuste'nin penaltısında yenildi ancak maçta iyi bir performans sergiledi. (7 puan)"

Star Gazetesi

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