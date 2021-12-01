Maça Merih Demiral damgası! ''Savunmada duvar ördü''

Star.com.tr 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:30

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Serie A'nın 15. haftasında Venezia'yı konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Atalanta'ya 3 puanı getiren golleri 7, 12 ve 67. dakikalar Mario Pasalic ve 57. dakikada Teun Koopmeiners attı.

Merih Demiral müsabakaya ilk 11'de başlarken, 76. dakikada yerini Giorgio Scalvini'ye bıraktı. Başarılı bir maç çıkaran Milli futbolcunun performansından İtalyan basını da övgüyle bahsetti ve 10 üzerinden 6,5 ile 7 arasında değişen notlar verdi. Merih hakkında İtalyan basınında şu yorumlar yapıldı:

"MERİH DEMİRAL SAVUNMADA DUVAR ÖRDÜ"

"Venezia'nın forveti Dennis Johnsen onu fazla rahatsız edemedi. Johnsen'le eşleşmesinde ona hemen baskı yaptı."

"Johnsen'i yalnız bırakmadı ve savunmada adeta duvar ördü."

"Kendini defansın merkezine koydu ve kendisinden beklenen güvenle savunma hattını korudu"

ATALANTA 4. SIRADA

Atalanta bu galibiyetle Serie A'daki puanını 31'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Venezia ise 16. basamakta bulunuyor.

MERİH DEMİRAL'DAN 15 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Merih Demiral, kiralık olarak formasını giydiği Atalanta'da bu sezon 15 resmi maçta çıktı. 23 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol attı, 1 de asist yaptı.