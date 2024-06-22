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Spor

Maça saatler kala Milli Takım'da sakatlık! Mert Günok'un yerine kaleyi Altay koruyacak

A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 19.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına kısa bir süre kala deneyimli kaleci Mert Günok ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor. İşte detaylar...

22 Haziran 2024 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Maça saatler kala Milli Takım'da sakatlık! Mert Günok'un yerine kaleyi Altay koruyacak
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

MERT GÜNOK'TA AĞRI VAR

A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak.

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