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Spor

Macaristan Büyükelçisi'nden, Ferencvaros maçı öncesi Trabzonspor ziyareti

UEFA Avrupa Ligi 6.haftasında evinde Ferencvaros ile oynayacak Trabzonspor'a, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ziyaret gerçekleştirdi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Macaristan Büyükelçisi'nden, Ferencvaros maçı öncesi Trabzonspor ziyareti
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan'ın Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu Umut Durbakayım'la birlikte Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'un Trabzonspor'a konuk olacağı maçı izlemek için kente gelen Matis, bordo-mavili kulübe ziyarette bulunup, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman ve Lokman Sadıklar hazır bulundu.

Zeyyat Kafkas, Büyükelçi Matis'e, adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

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