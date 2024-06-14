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Spor

Macaristan ile İsviçre karşı karşıya

EURO 2024 A Grubu ilk karşılaşmasında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

AA14 Haziran 2024 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Macaristan ile İsviçre karşı karşıya
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Amdouni, Vargas

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