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Spor

Macarlar duyurdu! Fenerbahçe Attila Szalai için kararını verdi

Fenerbahçe'de Attila Szalai gösterdiği performansla tüm Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai için Fenerbahçe'nin astronomik bir teklif gelmeden satışını izin verilmeyeceği belirtildi.

Star.com.tr12 Ekim 2021 Salı 22:11 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 22:11
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Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri transfer girişimlerini artırmışken Macaristan'dan Attila için bir iddia geldi. Macar stoperin devre arasında Atletico Madrid ve Napoli'den gelen transferlere vereceği cevabı duyurdular...

ATTILA SZALAI İÇİN BEKLENEN TEKLİF BELLİ OLDU

Macarlar, Fenerbahçe'nin Attila Szalai için astronomik bir teklif gelmedikçe satışına izin verilmeyeceğini belirtti. Başta Diego Simeone'nin ısrarla transferini istediği yıldız için sarı lacivertiler bu kararı verdi. Sarı lacivertliler Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Lemesu takımından Attila'yı renklerine bağlamıştı. Kanarya, transfer için 2 milyon euro ödemişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 22 maça çıkan Attila 3 gol atma başarısı göstermişti. Macar stoper bu sezon ise lig ve Avrupa'da toplam 12 maça çıktı.

NAPOLİ DE DEVREDE

Fenerbahçe'de başarılı performans gösteren Attila Szalai İtalyan devi Napoli de devrede. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından ilgiyle takip edilen 23 yaşındaki genç stoper gösterdiği performansla tüm takdirleri üzerine toplarken 20 milyon euro civarında bir bonservis teklifi yapılacağını İtalyan basını duyurmuştu.

Star.com.tr

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