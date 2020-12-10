10 Aralık 2020 Perşembe 22:57 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:02

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki son hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geliyor. Grupta 6 puanı bulunana kırmızı beyazlılar, Bloomfield Stadı'nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmada galip gelmesi halinde son 32 turuna kalacak. 8 puanlı İsrail temsilcine ise tur atlamak için beraberlik yetiyor.

Maccabi Tel-Aviv - Sivasspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

MACCABİ TEL AVİV: 0 - SİVASSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşmaya Maccabi Tel Aviv başladı...