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Spor

Maccabi Tel Aviv, Real Madrid'i son saniye basketiyle yıktı

THY EuroLeague'in 7. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Maccabi Tel Aviv, İspanyol rakibini maçın bitimine 1 saniye kala bulduğu basketle 79-78 mağlup etti.

1 Kasım 2024 Cuma 01:32 - Güncelleme:
Maccabi Tel Aviv, Real Madrid'i son saniye basketiyle yıktı
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THY EuroLeague'in 7. haftasında Maccabi Tel Aviv, Real Madrid'i son saniye basketiyle 79-78 mağlup etti.

Belgrad'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv adına 19 sayı kaydeden Saben Lee, maçın bitimine 1 saniye kala bulduğu basket ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Real Madrid'de ise MArio Hezonja 18 sayı ile oynadı.

Maccabi Tel Aviv, bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Real Madrid ise bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı. İspanyol devi, bu mağlubiyetlerin tümünü deplasmanda aldı ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetti.

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