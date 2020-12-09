Maccabi'ye konuk olacak Sivasspor, İsrail'e gitti

DHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:50

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son hafta maçında yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Sivasspor, İsrail'e gitti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İsrail'e hareket etti. Yaklaşık 1,5 saat sürecek yolculuğun ardından Tel Aviv'e varacak olan kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivasspor, TSİ 18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Koronavirüse yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın karantinası sürdüğü için yarınki maçta da takımın başında sahaya yardımcı antrenör Bülent Albayrak çıkacak.

Maccabi Tel-Aviv ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Aleksandrs Golubevs düdük çalacak.

Son hafta maçları öncesi Sivasspor grupta 6 puanla 3'üncü sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi Tel-Aviv ise 8 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Temsilcimiz rakibini mağlup ettiği takdirde Villarreal'in ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.