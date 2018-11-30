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Jeremain Lens: Bugün oyunu değiştiren ben oldum. Başka gün başka oyuncu olabilir

Jeremain Lens, Sarpsborg galibiyetinin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Saprsborg'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Jeremain Lens açıklamalarda bulundu.
 
Lens performansından çok galibiyetin önemine vurgu yaparken ''Takım halinde çok iyi bir performans gösterdik. İlk yarıda rakibimize gerekli cevabı veremedik ama ikinci yarıda 3 gol bulduk ve kazandık'' dedi.
 
Oyunu değiştiren isim olduğunu söyleyen Lens sakatlığıyla ilgili de konuştu ve ''Her maçın farklı bir hikayesi var. Bugün oyunu değiştiren ben oldum. Başka gün başka oyuncu olabilir. Önemli olan sonuca gitmekti. Bugün arka adaledeki yorgunluğu 70. dakikadan sonra yavaş yavaş hissetmeye başladım. Kramp gibi görünüyor, umarım önemli bir şey yoktur'' dedi.

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