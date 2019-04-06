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Maçın son anlarına damga vurdu! Belhanda ve Diagne...

Yeni Malatyaspor karşısında Galatasaray’ın kazandığı 2. penaltıyı Belhanda atmak istedi ancak taraftar ‘Diagne’ tezahüratı yapınca Faslı yıldız sinirli bir şekilde topu takım arkadaşına bıraktı.

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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede son dakikalardaki penaltı pozisyonunda ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray VAR incelemesinin ardından penaltı kazanırken, ilk penaltının aksine Younes Belhanda topun başına geldi. Belhanda topun başında uzun süre beklerken, tribünlerden Diagne tezahüratları yapılmaya başlandı. Bu sırada Diagne penaltı noktasına geldi ve topu alarak, Belhanda'ya kendisinin atacağını söyledi.

Belhanda bu kararın ardından Fatih Terim ve ekibinin bulunduğu yedek kulübesine baktı ancak beklediği cevabı alamadı.

Diagne kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve karşılaşmadaki 2. penaltıyı da gole çevirerek, takımının 3-0'lık galibiyeti almasını sağladı.

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