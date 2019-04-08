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Maçın yıldız Adem Ljajic'in büyük sevinci

Siyah-beyazlıların yıldızı Adem Ljajic, Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u 7-2 mağlup etti karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan yıldız futbolcu şunları söyledi;

"Sonuca bakanlar kolay bir maç olduğunu düşünebilirler ama kesinlikle kolay bir maç olmadı. Zorlandık ama 7 golle kazanmak mutluluk verici. Takım halinde yardımlaşma örneği gösterdik ve bu beni çok sevindirdi. Sonucunda böyle bir skor ortaya çıktı. Umarım önümüzdeki sene Beşiktaş'ta olurum. Sahada takım ve arkadaşlarım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sanırım Beşiktaş'taki en iyi performansımdı. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan mutluyum, umarım seneye ve daha sonraki yıllarda burada olurum. Güven Yalçın'a teşekkür ederim, bu akşam onun akşamı oldu. Beni gollerimden daha çok asistlerim mutlu etti. Burak'ın da gol atması beni çok sevindirdi. Sezon başından bu yana bizimle olsaydı, sıralamada başka bir yerde olurduk. Haftanın oyuncusu için oyum Güven'e"

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