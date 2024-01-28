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Spor

Maçın yıldızı Cengiz Ünder'den çarpıcı itiraf!

Fenerbahçe'ye Ankaragücü karşısında galibiyeti getiren golleri atan Cengiz Ünder, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2024 Pazar 21:52 - Güncelleme:
Maçın yıldızı Cengiz Ünder'den çarpıcı itiraf!
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Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Cengiz Ünder, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İki gol atmasıyla ilgili konuşan Cengiz Ünder "Hat-trick yaparım diye içimden geçti, çok istedim ama 2 gol attım, takımıma galibiyet getiren gollerdi. Uzun zamandır taraftarımızın önünde gol atmayı bekliyordum. 3 puan çok önemliydi. Önümüzde zorlu maçlar var. Üstesinden gelecek bir takımız. Bu güce sahibiz. Bunu da her zaman sahada gösteriyoruz." dedi.

Ankaragücü'ne attığı ilk golle ilgili açıklama yapan Cengiz Ünder "Orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum. Daha önce böyle goller attım. Roma'da attığım bir gole çok benzettim. Yine aynı şekilde oldu. Bunları yapmayı seviyorum, yine yaptım." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve yeni transfer Çağlar Söyüncü ile ilgili konuşan Cengiz Ünder "İrfan Can Kahveci ile çok yakın arkadaşım, çok uzun yıllardır... Çağlar ve İrfan ile hep birlikteyiz. İrfan atınca çok mutlu oluyorum, ben atınca İrfan çok mutlu oluyor. Birbirimize çok destek veriyoruz. Forma rekabeti içindeyiz ama çok da yakın arkadaşız. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. İkimizin performansı çok çok iyi. Gol atıyoruz. Bundan daha iyi bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Cengiz Ünder, "Çağlar ile 17 senedir arkadaşız. Hiç ayrılmadık. Sürekli telefonla konuşuyorduk zaten. Çok çok mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.

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