Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Fahrettin Koca basın açıklamasında duyurdu

01 Ekim 2020 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 12:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Pandemi nedeniyle uzun zamandır seyircisiz oynanan futbol müsabakaları için seyircili oynanacağına ilişkin açıklamada bulundu. Her gün koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca basın açıklamasında, "Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?" sorusuna da yanıt verdi. İşte konu hakkında ayrıntılar...

Corona virüs salgının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyircisiz oynanan maçlara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Salgının seyrine göre hareket edeceklerini vurgulayan Koca, 'Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz.'' diye konuştu.

Corona virüs nedeniyle Türkiye'de futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Salgından kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının gerçek olmadığına ilişkin iddialara yanıt veren Bakan Koca, “Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor” dedi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516 oldu.