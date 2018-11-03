Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Semih Özsoy: Maçtan sonra daha fazla kırmızı kart Galatasaray tarafına çıkmalıydı

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-2 sona eren Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-2 sona eren Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Özsoy, "Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz, çok iyi ağırlandık. Üzüntümüz çok büyük, genç kardeşimizi kaybettik. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyoruz, farklı olabilirdi. Saha içerisinde yaşananlar sahada kaldı, dışarıda herhangi bir olay yaşanmadı. Penaltı pozisyonunda düşüncem, geçen hafta Benzia'ya verilen penaltı gibi. 2-0 iken skor bizim de birkaç şikayetimiz var, 2-2 iken bazı pozisyonlar var" dedi.
 
Maçtan sonra çıkan kırmızı kartların adil olmadığının altını çizen Özsoy, "Çıkan kırmızı kartlar için itirazımız var. Fatih Terim'in sözlerine ben bir şey diyemem, kendisine sorun. Hocanın bize karşı davranışı iyiydi ama saha içerisini bilemem. Maçtan sonra daha fazla kırmızı kart Galatasaray tarafına çıkmalıydı. Fatih hoca diyorsa ki bize bir haksızlık var, biz de diyoruz ki bize de bir haksızlık var" şeklinde konuştu.
 
Yeni teknik direktör hakkında da konuşan Özsoy, "Teknik direktör konusunda da çalışmalarımız devam ediyor, yönetim kurulumuzda görüşüyoruz ve yakın bir zamanda sonuca ulaşacağını düşünüyorum, gereken açıklamayı da zaten yaparız" ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu - Tarihte bugün 2 Kasım 1917

Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu - Tarihte bugün 2 Kasım 1917

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA