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Madagaskar, Marco Ilaimaharitra ile aldı

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Madagaskar ile Burundi karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede  Madagaskar, 76. dakikada Marco Ilaimaharitra'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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