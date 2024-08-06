Paris Olimpiyatlarında Ersu Şaşma büyük heyecan yaşattı. Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesi olan 5.85m'lik atlayışıyla olimpiyat beşincisi oldu. 5.50, 5.70, 5.80, 5.85 hepsini fire vermeden geçen Ersu, 5.95'i aşamadı. Bu sezonki en iyi derecesini elde eden 1999 doğumlu milli sporcumuz, madalyanın kıyısından döndü.

Maçın ardından konuşan Ersu Şaşma, "Olmadı ama inşallah bir sonrakinde madalya alacacağız. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Öte yandan yarışma biter bitmez Ersu'nun annesi ve babası evlatlarına sarılıp teselli etti, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.