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Spor

Madalyanın kıyısından döndü! Teşekkürler Ersu Şaşma

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesini elde etti. Ancak bu sonuç madalya için yeterli olmadı Paris 2024'ü 5. olarak tamamladı. İşte detaylar...

Akşam6 Ağustos 2024 Salı 09:05 - Güncelleme:
Madalyanın kıyısından döndü! Teşekkürler Ersu Şaşma
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Paris Olimpiyatlarında Ersu Şaşma büyük heyecan yaşattı. Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde bu sezonki en iyi derecesi olan 5.85m'lik atlayışıyla olimpiyat beşincisi oldu. 5.50, 5.70, 5.80, 5.85 hepsini fire vermeden geçen Ersu, 5.95'i aşamadı. Bu sezonki en iyi derecesini elde eden 1999 doğumlu milli sporcumuz, madalyanın kıyısından döndü.

Maçın ardından konuşan Ersu Şaşma, "Olmadı ama inşallah bir sonrakinde madalya alacacağız. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Öte yandan yarışma biter bitmez Ersu'nun annesi ve babası evlatlarına sarılıp teselli etti, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • ersu şaşma
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