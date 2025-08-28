UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya çok erken veda etti. Maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların istifa çağrılarına cevap verdi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Norveçli teknik adam, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor." dedi.

Son olarak deneyimli teknik adam, "Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum." sözlerini sarf etti.

"Beşiktaş, camia için doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa yapabilir. Ben her gün Beşiktaş'ı daha iyi yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım."

"PES ETMEDİM"

Açıklamalarını sürdüren Solskjaer, "Ben hayatım boyunca pes etmedim. Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum" dedi.