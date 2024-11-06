La Liga'da Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ise sahasında Milan'a 3-1 kaybetti.

Dünya devinin sahasında aldığı arka arkaya yıkıcı mağlubiyetler sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'ye sert eleştiriler yapılıyor.

İtalyan hocaya yöneltilen eleştirilerin başında ise Arda Güler'e süre vermemesi geliyor

Milan mağlubiyetinden "Büyük utanç" diye bahseden İspanyol basınında yer alan habere göre taraftarlar, Arda Güler'e süre verilmemesi nedeniyle Ancelotti'ye oldukça öfkeli.

Taraftarlar, 3 nedenden dolayı Ancelotti'nin Arda Güler'e artık şans vermesi gerektiğine inanıyor.

Taraftarlar bu 3 nedeni ise şöyle sıralıyor:

1- Yaratıcılık: Arda Güler, takımın geri kalanından daha farklı bir oyun tarzına sahip. Top sürme ve boşluk bulma yeteneğiyle vizyonu onu ilginç bir oyuncu haline getiriyor.

2- Gençlik ve hırs: Arda Güler'de başarıya açlık var. Daima yüzünü rakip kaleye dönüyor. Gençlik enerjisi ve hırsı nedeniyle Arda Güler, Milan'a karşı maçın gidişatını değiştirmede kilit rol oynayabilirdi.

3- Takımın performansından memnuniyetsizlik: Takım kötü gidiyor ve yeni çözümler bulunamıyor. Arda Güler, Real Madrid'in geleceğini temsil ediyor ve birçok kişi tarafından o kötü gidişatı tersine çevirebilecek bir futbolcu.