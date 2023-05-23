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Spor

Magomed Ozdoev: Türkiye için büyük bir trajedi

Fatih Karagümrük'ün Rus oyuncusu Magomed Ozdoev, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ile ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu.

23 Mayıs 2023 Salı 14:54 - Güncelleme:
Magomed Ozdoev: Türkiye için büyük bir trajedi
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Fatih Karagümrük'ün sezon başında Zenit'ten transfer ettiği Magomed Ozdoev, Türkiye'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki Rus futbolcu deprem esnasında neler yaşadınız sorusuna "O bölgeye hiç gitmedim , maddi yardımda bulundum. Para topladık ve yardım ettik. İki aşamada yardım edildi: İnsani yardım malzemeleri gönderildi ve yardım fonu oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

"BAZI ÇALIŞANLAR ARKADAŞLARINI VE AKRABALARINI KAYBETTİ"

Ozdoev, "Takım şoktaydı. Orada akrabaları olanlar vardı. Bazı çalışanlar, arkadaşlarını ve akrabalarını kaybetti. Büyük üzüntü yaşadılar. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Tecrübeli futbolcu sözlerini "Türkiye için büyük bir trajedi. Uzun yıllar daha devam edecek, acı çekecekler. Tüm bunların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Deprem bölgesinden gelen insanları yerleştirdikleri için İstanbul yakınlarındaki birçok otel kapandı. İnsanlar, mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyorlar." diyerek noktaladı.

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