Mahkeme Galatasaray için kararını verdi
Mahkeme yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana dek Galatasaray Genel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.
Mahkeme yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana dek Galatasaray Genel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.
Mahkeme, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Genel Kurul, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.