Mahmoud Dahoud sezon sonu serbest kalacak

Borussia Dortmund'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Konu hakkında Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl'den açıklama geldi.
BEDELSİZ AYRILACAK
Kehl açıklamasında; "Mahmoud Dahoud, bedelsiz olarak takımdan ayrılacak." dedi.
27 yaşındaki Suriye asıllı Alman oyuncu, 2017 yazından beri Dortmund forması giyiyor.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 5 Bundesliga karşılaşmasında görev bulan oyuncu, skor katkısı yapamadı.
Dahoud, 2017 yazında Mönchengladbach'tan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılmıştı.