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Spor

Mahmoud Dahoud sezon sonu serbest kalacak

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da sportif direktör Sebastian Kehl, Mahmoud Dahoud'un takımdan bedelsiz ayrılacağını açıkladı.

21 Şubat 2023 Salı 22:10 - Güncelleme:
Mahmoud Dahoud sezon sonu serbest kalacak
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Borussia Dortmund'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Konu hakkında Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl'den açıklama geldi.

BEDELSİZ AYRILACAK

Kehl açıklamasında; "Mahmoud Dahoud, bedelsiz olarak takımdan ayrılacak." dedi.

27 yaşındaki Suriye asıllı Alman oyuncu, 2017 yazından beri Dortmund forması giyiyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 5 Bundesliga karşılaşmasında görev bulan oyuncu, skor katkısı yapamadı.

Dahoud, 2017 yazında Mönchengladbach'tan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılmıştı.

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