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Mahmut Tekdemir, adım adım Fenerbahçe'ye

Mahmut Tekdemir ile el sıkışan Fenerbahçe, Başakşehir’le de anlaşmanın eşiğinde.

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Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, yerliden yana tercihi Mahmut Tekdemir.
 
Sarı-lacivertli takımın, 31 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı, Başakşehir kulübüyle anlaşmanın da çok yakın olduğu bildirildi.
 
Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve bonservisinde kolaylık talep ettiği belirtildi. İki kulüp başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
 
34 MAÇTA 1 ASİST YAPTI!..
 
Turuncu-Lacivertli kulübün altyapısından yetişen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon A Milli Takım'ın ilk 11'inde de kendine yer buldu.
 
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı evinde 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Tekdemir, İzlanda maçında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 asist yaptı.
 
(Sabah)
 

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