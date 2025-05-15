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Spor

Mahmut Uslu basın toplantısında konuşuyor! Ali Koç'u hedef aldı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Mahmut Uslu basın toplantısında konuşuyor! Ali Koç'u hedef aldı
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Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenliyor.

İŞTE MAHMUT USLU'NUN SÖZLERİ

Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz

Şekip Bey güzel bir konuşma yaptı Divan Kurulu üyelerine, 'Durumumuz iyi değil, çıkın özeleştiri yapın' dedi. Divan bir senatodur, yüzde 90'ını tanırım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yönetime tabii ki sahip çıkacaklar, 3 seneliğine seçiliyor insanlar 1 sene değil, bunu yapmaları doğal ama bu kadar abartılır mı! Durumun vahametin anlayın, anlatın!

Derneklere Fenerbahçe Evleri yapmaya karar vermiştik, cebimizden para koyarak. Ankara'ya da yapmıştık. Çok Fenerbahçeli de 100'er bin dolar vererek Ankara Evi kurdu. Antalya'ya kurduk. Niye yapıyorduk derneklere, biz Türkiye'nin en büyüğüyüz, Anadolu'nun en büyük kulübüyüz. Hala öyle 7 seneye rağmen ama başarı yok. Başarı da olmadığı için dernek üyeleri 2-3 bilet için ağızlarını açmıyor. Ölü toprağı var Fenerbahçe'de, bunu kaldıramazsak başarılı olamayız. Onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Ayıp değil bu. Başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Sen iyi insan olabilirsiniz ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin.

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