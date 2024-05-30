Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a sert sözler!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu, Okan Buruk için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u işaret ederek, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi ama o yanlış yollara girdi." diye konuştu.