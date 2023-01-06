Mahrez attı Manchester City deplasmanda kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda yapılan 19. hafta maçında, ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Raheem Sterling, 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 63. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle Manchester City, 1-0 öne geçti.

Premier Lig'de 19 haftası sonrasında, 44 puanlı lider Arsenal'i, 39 puanlı Manchester City, 35 puanlı Newcastle United ve Manchester United takip ederken Chelsea ise 25 puanda kaldı.

Pep Guardiloa'nın öğrenciler, Arsenal ile olan puan farkını 5'e düşürdü ve zirve takibini sürdürdü.