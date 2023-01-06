İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2023 Cuma / 14 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7747
  • EURO
    19,7628
  • ALTIN
    1109.73
  • BIST100
    5116.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mahrez attı Manchester City deplasmanda kazandı!
Spor

Mahrez attı Manchester City deplasmanda kazandı!

Pep Guadiola'nın öğrencileri zirve takibinde Chelsea deplasmanına çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Mahrez attı Manchester City deplasmanda kazandı!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda yapılan 19. hafta maçında, ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Raheem Sterling, 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 63. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle Manchester City, 1-0 öne geçti.

Premier Lig'de 19 haftası sonrasında, 44 puanlı lider Arsenal'i, 39 puanlı Manchester City, 35 puanlı Newcastle United ve Manchester United takip ederken Chelsea ise 25 puanda kaldı.

Pep Guardiloa'nın öğrenciler, Arsenal ile olan puan farkını 5'e düşürdü ve zirve takibini sürdürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.