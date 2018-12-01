Maicon Atletico Mineir'ya gidiyor
ASLAN’IN Brezilyalı stoperi Maicon’a Atletico Mineiro talip oldu.
Gazeta Esportiva’da yer alan habere göre; Brezilya temsilcisi bu doğrultuda Galatasaray’dan Maicon’u kiralamak için çalışmalara başladı.
Mineiro’nun bu transfer için elindeki en büyük koz, Maicon’un sezon başından bu yana Teknik Direktör Fatih Terim’in ilk tercihi olmaması olarak gösteriliyor.
(Aksam)
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