Maicon, Flamengo yolcusu

GALATASARAY’DA sezon başında Bafetimbi Gomis’in gittiği Al-Hilal’e transferi son anda yatan Maicon’a yine yol göründü. Al-Hilal ve Fluminense’den sonra Flamengo da yeni hocası Abel Braga’nın raporu doğrultusunda Aslan’ın stoperine talip oldu. Brezilya kulübü yetkilileri bonservisi için 6 milyon euro talep eden Cim-Bom’la pazarlıklarını sürdürüyor. Maicon’un da çocuklarına daha yakın olmak için Flamengo’ya gitmek istediği belirtiliyor.