Maicon menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi
Galatasaray'ın göndermek istediği Maicon'un menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Teklif Ersun Yanal'a sunuldu.
Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.
Maicon'un iyi para kazanacak olsa da Arabistan'a gitmeyi son çare olarak düşündüğü ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun menajerinin, stoper arayan Fenerbahçe'ye mesaj göndererek, Maicon'un gelebileceğini ilettiği konuşuluyor.
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz de sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti. Fenerbahçe yönetimi iki oyuncu konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.
(Takvim)
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