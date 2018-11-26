Maicon'a annesi ve babasından destek

Eşi Ursula'nın evi terk etmesinin ardından zor günler geçiren Galatasaraylı savunmacı Maicon'a aile desteği geldi.

Uzun zamandır eski performansından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Maicon'un psikolojik olarak bunalım geçirdiği, bu sebeple eski formundan uzak olduğu da gözlenilmişti.

ARKADAŞLARI DA SEFERBER

Psikolojik sıkıntıda olan Maicon, imaj değişikliğine giderek geçen sezonki sıfır modeli yerine saçlarını uzatırken, başta takım arkadaşları Mariano, Fernando, Donk ve kaleci antrenörü Taffarel ile teknik direktör Fatih Terim bu süreçte ellerinden geldiğince kendisine destek olmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz izin gününde Donk, Maicon'u da alıp eski takım arkadaşları Yasin Öztekin ile Almanya'da bir araya geldi ve ona farklı bir pencere açmaya çalıştı.