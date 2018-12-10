Maicon'dan transfer açıklaması! 'Umarım 2021'e kadar Galatasaray'da kalırım'

Galatasaray'ın yıldızı Maicon Roque, eski takımı Porto'ya karşı oynayacakları maç öncesi O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

İşte Maicon'un sözleri:

"Porto ile oynayacağımız her maç benim için özeldir. Porto'da neredeyse 7 yıl oynadım ve bende yeri çok farklıdır. Kariyerimin yükselmesinde Porto'nun önemli bir rolü var ama ben artık başka bir forma için oynuyorum. Umarım, Galatasaray için büyük bir galibiyet elde ederiz."

"GALİBİYETİ TARAFTARA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde, rakibinizin durumu ne olursa olsun kolay maç yoktur. Bu turnuvada çok fazla gurur, statü ve finansal nedenler için oynarsınız. Biz de en iyi oyunumuzu oynamayı ve 3 puan almayı deneyeceğiz. Ayrıca, çok güçlü bir destek sunan, gerçekten 12. adam olan taraftarlarımız var. Onlara pozitif bir sonuç armağan etmek istiyoruz."

"EDER VE FELIPE, BİR GÜN BREZİLYA İÇİN OYNARSA..."

"Eder Militao ve Felipe, gerçekten çok iyi stoperler. İkisi de harika iş çıkarıyor. Eder Militao'yu çok daha iyi tanıyorum. 1.5 yıldan fazla süre Sao Paulo'da birlikte oynadık. Harika bir savunmacıdır ve her geçen gün kendini geliştirir. Porto gibi güçlü bir takıma çok küçük yaşta gitti. Fakat, bu genç ikiliyle birlikte Porto hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli sonuçlar almayı başardı.

Bence, hem Eder hem de Felipe bir gün Brezilya forması altında oynayacak. Elbette, bu biraz da fırsat işi. Tite'nin elinde önemli seçenekler var. Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Pablo gibi önemli oyuncular var. Bir gün Eder ve Felipe'yi Brezilya Milli Takımı için oynarken görürsem çok mutlu olurum."

"PORTO'NUN GÜÇLÜ BİR KADROSU VAR"

"Bence Porto bu sezon Portekiz'de şampiyon olacak. Çok güçlü bir kadrosu, çok iyi bir teknik direktörü var. Çok çalıştıklarını görüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta ise ne olur bilemiyorum. Çünkü, benim takımım artık Galatasaray."

"UMARIM 2021'E KADAR GALATASARAY'DA KALIRIM"

"Galatasaray'ın oyuncusuyum ve burada mutluyum. 2021'e kadar kontratım var. Umarım, kontratımın sonuna kadar burada kalırım."

(Sporx)