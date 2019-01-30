Maicon'un alternatifi Luyindama

TRANSFERİN hareketli takımı Galatasaray’da inişli-çıkışlı bir grafik çizdiği için eleştirilerin odak noktası olan Maicon’a talip çıktı. Çin kulüplerinden Shangai, Brezilyalı yıldız için 6 milyon euroluk teklifte bulundu.. Teknik Direktör Fatih Terim ise “Eğer yerine birini alırsanız satışına onay veririm. Aksi halde takımda kalsın” dedi.. Çinliler, parayı peşin verirse Galatasaray o zaman Maicon’un yerini doldurmak için hemen harekete geçecek. Listenin ilk sırasında ise Standard Liege’de forma giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama var. 25 yaşındaki oyuncu, hem stoper hem de ön libero mevkiiyerinde görev yapabiliyor. Aslan, Lyundama için 3 milyon euro önerirken, Belçika kulübü, 5 milyon euro talep etti. Kongolu yıldız bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.