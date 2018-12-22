Maicon’un yeni rotası Brezilya

Cim-Bom’da devre arasında sezon başında transferi yattığı Al Hilal’e gideceği konuşulan Maican’un ülkesinde kendisine kulüp aradığı ortaya çıktı. Sambacı’nın kendine yeni rota çizdiği ve menajerine Brezilya’da kendisine kulüp aramak için talimat verdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Maicon’un satışından 3-4 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi bekliyor.