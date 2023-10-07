Maignan kırmızı gördü, Giroud kaleye geçti! Milan tek golle kazandı!

Serie A 8. hafta maçında Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Genoa ev sahipliğinde oynanan maçı Milan 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

90+9. dakikada kırmızı kart gören Maignan'ın yerine değişiklik hakkı kalmayan Milan'da kaleye Giroud geçti.

Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Genoa ise son 6 maçında sadece 4 puan toplayabildi.

Puanını 21'e yükselten Milan, liderliğini sürdürdü. Genoa ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Juventus'u konuk edecek. Genoa ise Atalanta'ya konuk olacak.