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  • Maignan kırmızı gördü, Giroud kaleye geçti! Milan tek golle kazandı!
Spor

Maignan kırmızı gördü, Giroud kaleye geçti! Milan tek golle kazandı!

Serie A 8. hafta maçında Milan, deplasmanda Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Milan'da kırmızı kart gören Maignan'ın yerine kaleye Giroud kaleye geçti.

7 Ekim 2023 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
Maignan kırmızı gördü, Giroud kaleye geçti! Milan tek golle kazandı!
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Serie A 8. hafta maçında Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Genoa ev sahipliğinde oynanan maçı Milan 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

90+9. dakikada kırmızı kart gören Maignan'ın yerine değişiklik hakkı kalmayan Milan'da kaleye Giroud geçti.

Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Genoa ise son 6 maçında sadece 4 puan toplayabildi.

Puanını 21'e yükselten Milan, liderliğini sürdürdü. Genoa ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Juventus'u konuk edecek. Genoa ise Atalanta'ya konuk olacak.

  • Milan Galibiyeti
  • Serie A
  • Maignannın Kırmızı Kartı

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