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  • Mainz 05, Filistin paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti
Spor

Mainz 05, Filistin paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımında bulunan Hollandalı oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
Mainz 05, Filistin paylaşımı yapan El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki arasındaki çatışmalar sürerken, Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05, Hollandalı sağ kanat oyuncusu Anwar El Ghazi'nin Gazze ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun söz konusu paylaşımının kulüp değerlerinin dışında kalması ve iki ülke arasındaki duruma kulübün vizyonu gerekçesiyle tarafsız bakması gerektiği belirtilirken, El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtti.

Yaz transfer döneminde Mainz 05'e transfer olan El Ghazi, Bundesliga'da 3 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.

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