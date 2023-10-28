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Spor

Mainz, Bochum deplasmanından son saniyede 1 puanı kurtardı

Bundesliga'nın 9. hafta karşılaşmasında Mainz, Bochum deplasmanına konuk oldu. Maçın son saniyelerine 2-1 önde giren Bochum, Krauss'un golüne engel olamayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
Mainz, Bochum deplasmanından son saniyede 1 puanı kurtardı
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Bundesliga'nın 9. hafta açılış maçında Bochum, sahasında Mainz'i konuk etti.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan ve son anları nefes kesen maçta 2-2'lik skorla puanlar paylaşıldı.

Maçın 21. dakikasında Stoger'in golüyle öne geçen Bochum ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının 59. dakikasında Schlotterbeck kendi kalesine attığı golle skorun eşitlenmesine engel olamadı.

82. dakikada Schlotterbeck bu kez kendi takımı adına attığı golle takımını öne geçirdi. 90+6'ya gelindiğinde Krauss'un golü ev sahibi ekibi adeta yıktı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Bochum 5 puana yükseldi, Mainz ise 3 puanda kaldı ve son sırada kaldı.

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