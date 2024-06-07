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Spor

Mainz'de hedef Liverpool'un yıldızı

Mainz, geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiraladığı Sepp van den Berg'in bonservisini almak istiyor.

7 Haziran 2024 Cuma 19:46 - Güncelleme:
Mainz'de hedef Liverpool'un yıldızı
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Bundesliga'da ortalama bir sezon geçiren ve yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Mainz ilk hedefini belirledi.

HEDEF LIVERPOOL'UN YILDIZI

Florian Plettenberg'in haberine göre Mainz, geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiraladığı Sepp van den Berg'in bonservisini almak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Mainz ile Liverpool arasında görüşmelerin başladığı ve kısa süre içerisinde anlaşmanın sağlanacağı da söylendi.

Ayrıca 22 yaşındaki Hollandalı stoperin de Alman ekibinde kalmaya sıcak baktığı iddia edildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla 36 resmi maça çıkan Sepp van den Berg bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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