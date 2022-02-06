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  • Majid Hosseini takıma döndü! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Spor

Majid Hosseini takıma döndü! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Yukatel Kayserispor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini, Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. Hosseini'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giymesi bekleniyor.

IHA6 Şubat 2022 Pazar 09:06 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 09:06
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Yukatel Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecine giren Majid Hosseini'nin tedavi süresi sona erdi. Testi negatife dönen Hosseini, Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. Ligde son oynanan Hatayspor maçında forma giyemeyen Majid dün yapılan antrenmanda yer aldı. Lige verilen arada ülkesinin milli takımına giden ve yapılan PCR testi pozitif çıkan Majid Hosseini, karantina süresinin bitmesinin ardından yapılan testi negatife döndü ve Kayseri'ye geldi.

Majid Hosseini'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giymesi bekleniyor.

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