Malatyaspor maçı öncesi uyarı! 'Kendinize çeki düzen verin'

UYARILARDA BULUNDU

GALATASARAY, dün yaptığı idmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, dar alan oyunu sonrasında taktik çalışma yaptırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, antrenman öncesinde ise oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineleyen İmparator, son maçta oynanan oyunun ise kendilerine yakışmadığını belirtti. Terim öğrencilerine uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

MEMNUN DEĞİLİM

“SON maçta sergilediğiniz oyundan memnun değilim. Bize yakışmadı. Kendinize bir an önce çeki düzen verin. G.Saray’a yakışır bir futbol sergileyin. Sezon sonunda hedefimiz şampiyon olmak ancak bu oyun şampiyonluğa yetmez. Bu saatten sonra ligde 1 puan kaybına bile tahammülüm yok. Çıkacaksınız ve son 8 maçı kazanacaksınız. Şampiyon olmak istiyorsanız bunu yapın ve cumartesi (yarın) G.Saray’ı herkese gösterin.”

(Gunes)