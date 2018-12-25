Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Malatyaspor Pazdan'ı renklerine bağlıyor

Yeni Malatyaspor transferde atağa kalktı... Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Sarı-Siyahlılar, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor’un da gündemine gelen Michal Pazdan ile prensip anlaşmasına vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

LEİGA İLE DE SÖZ KESİLDİ

HEDEFİNİ Avrupa Kupaları olarak belirleyen ve Süper Lig’de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına başladı… Sarı-Siyahlılar, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Polonyalı stoper Michal Pazdan ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki defans oyuncusuyla ve kulübü Leiga Varşova ile söz kesen Malatyaspor, transfer sezonu açıldığı an Pazdan’ı kente getirecek ve resmi imzayı attıracak.

BELEK KAMPINA KATILACAK

PAZDAN bir aksilik yaşanmaması durumunda Yeni Malatyaspor’un Antalya Belek’teki kampına katılacak. Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren sportif direktör Ali Ravcı, “Transfere şimdi değil, lig devam ederken başladık. Belirlediğimiz bazı isimler vardı ve o isimlerle belli bir aşamaya geldik. Amacımız uzun olmayan devre arasında kampımıza bu isimleri dahil edebilmek. En az 3 isim almayı planlıyoruz ama bu sayı 4 ya da 5 de olabilir. Devre arası transferi zordur” dedi.  

(Gunes)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA