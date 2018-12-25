Malatyaspor Pazdan'ı renklerine bağlıyor

LEİGA İLE DE SÖZ KESİLDİ

HEDEFİNİ Avrupa Kupaları olarak belirleyen ve Süper Lig’de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına başladı… Sarı-Siyahlılar, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Polonyalı stoper Michal Pazdan ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki defans oyuncusuyla ve kulübü Leiga Varşova ile söz kesen Malatyaspor, transfer sezonu açıldığı an Pazdan’ı kente getirecek ve resmi imzayı attıracak.

BELEK KAMPINA KATILACAK

PAZDAN bir aksilik yaşanmaması durumunda Yeni Malatyaspor’un Antalya Belek’teki kampına katılacak. Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren sportif direktör Ali Ravcı, “Transfere şimdi değil, lig devam ederken başladık. Belirlediğimiz bazı isimler vardı ve o isimlerle belli bir aşamaya geldik. Amacımız uzun olmayan devre arasında kampımıza bu isimleri dahil edebilmek. En az 3 isim almayı planlıyoruz ama bu sayı 4 ya da 5 de olabilir. Devre arası transferi zordur” dedi.

(Gunes)