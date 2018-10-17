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Malatyaspor taraftarından Galatasaray maçına büyük ilgi

Süper Lig’in 10. haftasında Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

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Malatyalı futbolseverler Galatasaray maçı biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte Passolig gişelerine hücum etti. Süper Lig’in 10. haftasında Malatya’da oynanacak E.Y. Malatyaspor - Galatasaray maçının satışa sunulan biletlerine Malatyalılar büyük ilgi gösteriyor.

Gişelerin açık olduğu saatlerde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, müsabakanın oynanmasına 10 günlük bir zaman bulunmasına rağmen bilet almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Karşılaşma biletleri 20, 30, 40, 60 ve 80 TL'den satılıyor.

(İHA)

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