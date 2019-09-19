Malatya’yı Jahovic sırtlıyor

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Yaz transfer döneminde Sarı-Siyahlılar’ın Konyaspor’dan renklerine bağladığı Makedon forvet, sezona iyi başladı. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de forma giydiği 8 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Makedon santrfor, 8 maçta rakip filelere 6 gol bıraktı. Sarı-Siyahlı takımın iki kulvarda oynadığı maçlarda attığı 15 golün 6’sını Jahovic kaydetti. Yeni Malatyaspor’a gelmekle ne kadar doğru bir iş yaptığını daha iyi anladığını belirten Jahovic, “Burada keandimi evimde gibi hissediyorum. Galatasaray’a da gol atacağıma inanıyorum” diye konuştu.